В Сургуте задержали бывшего врача, который торговал поддельными медицинскими справками Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Сургуте задержали двух работниц крупной строительной компании, которые предъявили руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. Против женщин возбуждены уголовные дела, а дальнейшее расследование привело к врачу, который выдал эти документы за денежное вознаграждение.

Невропатолог, которые ранее работал в одной из городских больниц. Во время обыска по адресу проживания 54-летнего врача полицейские нашли печати медицинских организаций, а также поддельные заключения о прохождении различных комиссий. Кроме того, обнаружены деньги в различных валютах: 1 тысяча евро, свыше 6 тысяч долларов и 200 тысяч рублей.

В течение нескольких часов бывший доктор препятствовал проведению обысков и отказывался ехать в полицию для проведения следственных действий. Но избежать ответственности ему не удалось. Врача принудительно доставили в одно из подразделений УМВД России по Сургуту. За неповиновение полиции невролог получил штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Кроме этого, против бывшего медика возбуждено 7 уголовных дел, он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.