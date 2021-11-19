ГИБДД Нижневартовска задержали подозреваемого в хранении наркотиков Фото: Татьяна Коркина

На улице Северная в Нижневартовске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Марк 2», за рулем которого находился житель Нижневартовска, водитель не вызывал подозрений и все его документы были в порядке. А вот его 40-летний пассажир привлек внимание полицейских: он отводил взгляд, пытался притвориться спящим, а после нескольких вопросов стал явно нервничать. Полицейские решили проверить авто и нашли между сиденьем и порогом автомобиля подозрительный сверток с порошком. Позже экспертиза показала, что вещество относится к синтетическим наркотикам.

Задержанный мужчина рассказал, что наркотик заказал через интернет для себя. Кстати, он уже дважды судим за аналогичное преступление и сейчас находится под подпиской о невыезде. Против наркомана возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в одном из общежитий Нягани задержали иностранца, подозреваемого в хранении наркотиков. Во время обыска у него нашли 5 свертков с наркотиками.