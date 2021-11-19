Погода на 19 ноября 2021 года в Югре: ожидаются морозы до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В пятницу, 19 ноября, в Югре будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах округа гололед и изморозь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью -25, -30 °С, при прояснениях до -35 °С, по юго-западу -16, -21 °С, днём -12, -17 °С, местами -20, -25 °С, по юго-западу -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днём в городе ожидается небольшой снег и изморозь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура ночью -27, -29 °С, днём -13, -15 °С.

Погода в Югре на 19 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день воду в реках и озерах сковывает льдом, крестьяне начинали готовиться к подледному лову - доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.