В Когалыме мама с дочкой перевели мошенникам более 1 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Когалыме мать и дочь перевели злоумышленникам более одного миллиона рублей. На сотовый телефон женщины 1960 года рождения позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, пояснил ей, что они якобы задержали мошенника, который незаконно добывал персональные данные граждан и оформлял кредиты на их имена.

Звонивший убедил пенсионерку, что на ее имя оформлено три кредита в разных банках и для их аннулирования необходимо оформить так называемые «зеркальные кредиты». Мошенник предупредил потерпевшую, что ей не следует ничего говорить сотрудникам банка, так как они могут быть сообщниками.

– В течение трех дней женщина оформляла кредиты в разных банках и, действуя указаниям злоумышленника, переводила деньги на различные банковские счета. Все это время ее сопровождала 39-летняя дочь. Мошенник все время держал потерпевшую на связи, разговаривал с ней и один момент услышал, что она действует не одна, – рассказали в ОМВД России по г. Когалыму.

Тогда он поинтересовался, кто находится рядом. Узнав, что рядом находится дочь, он запросил ее личные данные и объявил родственникам, что, проверив по базам данных, он обнаружил еще один якобы оформленный кредит. Взяв еще один кредит уже на дочь, потерпевшие перевели на банковские счета мошенников 450 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшие лишились 1 миллиона 250 тысяч рублей.