В Сургуте усилят дезинфекцию в подъездах домов. Фото - администрация Сургута в ВК.

В Сургуте усилят дезинфекцию в подъездах домов. При несвоевременной обработке поверхностей дезсредствами необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

– Проверка по факту обработки поверхностей дезсредствами прошла в подъезде жилого дома на Тюменском тракте, 19. Нарушений зафиксировано не было. Для удобства горожан на информационном стенде, расположенном на первом этаже, размещены актуальные графики уборки, – сообщили в администрации Сургута.

Во время дезинфекции особое внимание уделяется дверным ручкам, кнопкам домофона и вызова лифта, почтовым ящикам, поручням и перилам. Все контактные поверхности обрабатывают специальным раствором, который производит Горводоканал.