Коронавирус в Югре, последние новости на 18 ноября 2021 года: умерли 17 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерли 1 570 человека. За минувши сутки от ковида скончались 17 человек - это рекордно количество умерших за день, таких цифр не было за весь период пандемии. Кроме того, в регионе растет число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 251 новый случай заражения коронавирусом, причем больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 61 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах и зарегистрирован 1 251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.