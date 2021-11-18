Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске начинается подготовка к новогодним праздникам. Традиционно городские улицы украсят цветной иллюминацией, для активного отдыха в парке Победы установят горки, на площади Нефтяников откроют ледовый городок.

Скоро на центральной площади Нижневартовска начнется подготовка к созданию ледового городка. Его возведением займется индивидуальный предприниматель из Ижевска. По контракту, подрядчик создаст ледяные фигуры и горки, смонтирует декоративную подсветку ледяных композиций и территории, установит и оформит новогоднюю елку на центральной площади города. Кроме того, предприниматель обязан обеспечить круглосуточную охрану обустраиваемого участка, а также техническое обслуживание электрооборудования ледяных композиций, периметра площади на весь срок действия контракта. А до 13 марта 2022 года необходимо все демонтировать.

Что появится в ледовом городке к новогодним праздникам?

Со стороны улицы Ленина на площади Нефтяников оформят входную группу «Чум» на ледяных тумбах с подсветкой. А со стороны улицы Омской появится скульптурная композиция «Елочка наклонная» и ледяная надпись: «С Новым 2022 годом». На площади установят 20 фигур изо льда: «Дед Мороз и Снегурочка», «Снеговик», «Ханты с чумом и оленем», «Семья медведей на льдине», «Трон с гербом Нижневартовска», «Матрешка», «Пара валенок», «Малые ели», «Ледяная избушка с сенями», «Скамьи в избе», «Русская печь», «Гостеприимный стол», «Северный олень» и «Ледяные горки».

Кроме того, построят лабиринт круглой формы диаметром 30 метров, а в центре установят композицию, приуроченную к юбилею Нижневартовска.

Где можно будет прокатиться на ледянках?

Две горки среднего размера и одну большую двухскатную с разделением для катания на тюбингах и ледянках построят в городском парке Победы. Горки, елки с гирляндами и тематические фотозоны появятся возле архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира»; на территории старой автостанции, напротив ДК «Октябрь»; на Комсомольском бульваре; на Рябиновом бульваре; на территории Комсомольского озера; в сквере Строителей; на школьной аллее между школами №6 и №7; на улице Заводской, около торгового дома «Домашний; на пересечении улиц Мира и Романтиков; на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина.

Кстати, на создание ледового городка потратят 7,7 млн рублей, а его открытие состоится после 20 декабря.