Коронавирус в Югре, последние новости на 18 ноября 2021 года: заразились 251 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 18 ноября в Югре зарегистрировано 86 763 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки в регионе подтвержден 251 новый случай COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 61; Сургуте – 46; Ханты-Мансийске – 19; Кондинском районе – 17; Советском районе – 16; Нягани – 14; Урае – 12; Мегионе – 10; Нижневартовском районе – 10; Радужном – 9; Югорске – 8; Когалыме – 7; Пыть-Яхе – 6; Сургутском районе – 6; Октябрьском районе – 4; Березовском районе – 3; Лангепасе – 1; Белоярском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1.

На момент выявления у 199 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 251 случае. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 774 человека, сняты с наблюдения – 387 090 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 6 688 человек, всего прошли обследование 2 537 963 жителей региона.

Состояние 203 пациентов по-прежнему тяжелое, 153 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии выздоровели 79 642 югорчанина.