В Нижневартовске работает пункт вакцинации от коронавируса для беременных женщин Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Беременность и лактация исключена из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19, об этом сообщают в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. Вакцинировать беременных рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода.

- Безусловно, с каждой женщиной работаем в индивидуальном порядке. В первую очередь – осмотр врачом-акушером-гинекологом, по результатам которого выдаётся на руки заключение об отсутствии противопоказаний к вакцинации. После этого направляем пациентку на осмотр к врачу-терапевту. Ехать в поликлинику не нужно, специалист ведёт приём у нас, в женской консультации. Далее приглашаем на прививку, – рассказала заведующая женской консультации Нижневартовской городской поликлиники Елена Журавель.

Получить вакцину беременные женщины могут в женской консультации Нижневартовской городской поликлиники, где на базе дневного стационара, работает процедурный кабинет.

По рекомендациям Минздрава РФ вакцинация возможна с 22-х недель беременности. На сегодняшний день в Нижневартовске первым компонентом привито 16 беременных.