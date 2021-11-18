В Белоярском начал работу мини-завод по переработке рыбы

Фото: Администрация Белоярского района

Сегодня в Белоярском запустили работу мини-завода по переработке рыбы. За три месяца на заводе возведено модульное здание по современным технологиям с использованием сэндвич панелей. Мини-завод оснащен системами микроклимата, водо- и электро-коммуникациями, а также основным и вспомогательным технологическим оборудованием.

Производство рыбной продукции будет из сырья: щука, язь и другая рыба, которую добывают местные рыбаки. Это поможет появлению и развитию конкурентоспособной рыбной продукции на Белоярском рынке. Мини-завод производительностью до 500 кг в смену, позволит создать четыре рабочих места, а продукция предприятия станет еще одним Белоярским брендом.

Кстати, продажа рыбной продукции начнется уже с 19 ноября в ТРЦ «Оазис Плаза».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Белоярском строили пекарню и мини-рыбозавод.