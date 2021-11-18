В Нижневартовске мужчина убил собутыльника и выбросил тело в туалетную яму Фото: Татьяна Коркина

Следователи Нижневартовска собрали неоспоримые доказательства против 57-летнего жителя Калининградской области, который признан виновным в убийстве.

Как сообщает Следком Югры, в феврале 2019 года подсудимый и 52-летний гражданин Киргизии выпивали в жилом вагончике на территории производственной базы Нижневартовска. Между собутыльниками произошел конфликт на почве ревности к общей знакомой. Во время конфликта злоумышленник ударил товарища 5 раз острым предметом, похожим на нож, в грудь и шею. От полученных ран пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление подсудимый сбросил тело в яму уличного туалета, а одежду и вещи убитого сжег, сообщив общим знакомым, что тот якобы уехал на другое место работы.

Тело потерпевшего обнаружено только через месяц после убийства, когда родственники заявили о его исчезновении, спустя еще 2 дня задержан и сам убийца. Он уехал в Омскую область к общей с потерпевшим возлюбленной. Во время следствия подсудимый рассказывал, что убитый сам набросился на него с ножом, а он лишь оборонялся, поэтому в 2020 году суд оправдал его, но по требованию прокуратуры приговор отменен и при повторном рассмотрении дела, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.