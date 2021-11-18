В Лангепасе организовано три стационарных пункта вакцинации против COVID-19 Фото: администрация Лангепаса

В Лангепасе прошло очередное заседание регионального оперативного штаба, на котором озвучили информацию об эпидемиологической ситуации в муниципалитете и принимаемых мерах по профилактике и лечению COVID-19.

С момента начала пандемии в Лангепасе выявлено 1 653 заболевших и умерло 36 человек. На территории муниципалитета развернут инфекционный госпиталь на 60 коек - сейчас в нём находятся 55 пациентов, причем 53 случая сопровождаются пневмонией, на аппарате искусственной вентиляции легких - 9 человек, на кислородной поддержке - 22, в реанимации - 9 человек. 31 пациент из всех, находящихся на лечении в госпитале, старше 60 лет. Амбулаторно лечится 121 лангепасец, в том числе 10 - детей.

Кроме того, в Лангепасе организовано три стационарных пункта вакцинации против COVID-19, и продолжают работать мобильные бригады. Также, в городе сформированы рейды, в состав которых вошли представители администрации города, полицейские, сотрудники Росгвардии, Роспотребнадзора и дружинники. За последнюю неделю проведено четыре таких проверки в 85 объектах торговли, общепита и транспорта.