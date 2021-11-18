В Югре директор муниципального учреждения уволен за поддельный диплом Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района проверила информацию по обращению местного жителя об использовании директором муниципального учреждения фальшивого диплома о высшем образовании.

Выяснилось, что в 2019 году директор муниципального учреждения при трудоустройстве предоставил диплом о наличии высшего образования, который оказался поддельным. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, а обучение по указанной в дипломе специальности директор не проходил. Прокуратура района направила материалы проверки в полицию, а она в свою очередь, завела уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа". Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

- Прокурор района внес главе поселения представление с требованием об увольнении директора с занимаемой должности. Представление рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, директор уволен - сообщили в ведомстве.