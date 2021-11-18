В Нижневартовске, из-за взрыва электронной сигареты в кармане куртки, сгорела квартира Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, в квартире на улице Интернациональная, произошел пожар из-за электронной сигареты. Когда на место приехали спасатели в квартире уже было много дыма. Уже через 4 минуты пожар ликвидировали. В итоге огнём уничтожены личные вещи в прихожей, а сама квартира закопчена по всей площади.

Специалисты выяснили, что причиной пожара, стала аварийная работа электронной сигареты, находящейся в кармане куртки. Кстати, подобные пожары характерны внезапностью и взрывным распространением огня из-за выделения большого количества тепла.

- Элементы аккумулятора очень чувствительны к перегреву и перезарядке. Изначально перегрев происходит в одном элементе, но позже в реакцию вступают и другие элементы, что приводит к накоплению тепла. Когда аккумуляторный элемент достигает критических температур, внутри него начинают накапливаться различные газы. В конечном итоге, из-за повышения давления нарушается целостность оболочки, что приводит к взрывной реакции лития с кислородом воздуха - рассказали в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, телефон вызова пожарной службы – 101.