Погода на 18 ноября 2021 года в Югре: похолодание до - 30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В четверг, 18 ноября, в Югре будет облачно с прояснениями. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Кроме того, в регионе ожидается похолодание. Температура ночью понизится до -18, -23 °С, а при прояснениях до -25,- 30 °С, местами по западным районам до -13 °С, днем -13, -18 °С, местами -19, -24 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем -16, -18 °С.

Погода в Югре на 18 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

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