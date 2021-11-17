В общественных местах Нижневартовска продолжаются антиковидные рейды Фото: Юлия Кучеренко

В общественных местах Нижневартовска продолжаются рейды по соблюдению антиковидных ограничений. За неделю выявили 68 нарушителей, которые отказывались использовать маски, находясь в торговых центрах и общественном транспорте.

- Во время рейдовых мероприятий проверено 90 объектов общественного питания, торговли и оказания бытовых услуг. В итоге 16 предпринимателей были привлечены к административной ответственности. Кроме того, в рамках деятельности по пресечению незаконной реализации документов о прохождении вакцинации и сдачи ПЦР-теста было возбуждено одно уголовное дело в отношении гражданки, которая изготавливала поддельные сертификаты для получения доступа к трудовой деятельности, – рассказал начальник УМВД России по г. Нижневартовску Фанис Хаматов.

Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югры разработал электронный сервис «UGRA-QR», с помощью которого сотрудники торговых объектов будут проверять подлинность QR-кодов. В случае поддельного документа о прохождении вакцинации полицейские могут возбудить уголовное дело.