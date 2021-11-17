Югорчанин "купился" на рекламу об инвестициях в соцсети и потерял крупную сумму Фото: Татьяна Коркина

Житель Октябрьского района "купился" на рекламу об инвестициях в соцсети и сразу же перешёл по ссылке, не задумываясь оставил заявку. После чего ему на номер стали звонить мошенники с неизвестных номеров.

Ответив на один из звонков парень поговорил с представителем компании и создал личный кабинет. Звонившая девушка уговаривала югорчанина вложить минимум 150 долларов на счет брокера. Мужчина перевел 15 тысяч рублей через киви-кошелёк. А затем ему предложили купить портфель, в который входит несколько активов, для этого необходимо внести 2 миллиона рублей. Мошенница пообещала 840 тысяч прибыли всего за три недели. В результате мужчина оформил кредит и внес всю сумму в крипто-кошелек. Таким образом северянин заключил несколько сделок, которые якобы должны были принести обещанный доход.

В итоге его счёт оказался заблокирован, а для его разблокировки потерпевший взял третий кредит и дополнительно внес из своих сбережений еще 46 тысяч рублей, переведя все деньги в биткоины. Счёт разблокировался и югорчанин решил вывести все деньги, но такая услуга оказалась платной и стоила 142 тысячи рублей. В этот момент мужчина догадался, что общается с мошенниками и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.