В Югре зарегистрирован третий случай провала под лед за месяц Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Несмотря на призывы спасателей не рисковать своей жизнью, с начала месяца в Югре произошло уже три случая провала под лед людей и техники. При этом происшествия зарегистрированы не на мелких водоемах, а на крупных реках – Оби, Конде и Малом Югане, где довольно сильное течение и большая глубина, а местами даже льда еще нет.

Причины выезда на лед у всех примерно схожи: рыбалка, желание сократить путь, побыстрее добраться к месту назначения. Не последнюю роль часто играет алкоголь и лихачество. Первый случай провала под лед произошел в начале ноября. На реке Конда в районе д. Ямки Кондинского района автомобиль УАЗ утонул вместе с водителем. На место происшествия выехали спасатели, но поднять автомобиль с погибшим мужчиной внутри, на берег удалось только через несколько дней с помощью водолазов. Ещё одна трагедия произошла 9 ноября, тогда спасателям сообщили о пропаже человека его родственники, по их словам, мужчина выехал на снегоходе 8 ноября и не добрался до места назначения, они сами нашли место провала на реке Малый Юган в Сургутском районе. Мужчина погиб.

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута пришло сообщение о провале под лед снегохода на реке Обь в районе водолазно-спасательной службы города. Спасатели Сургута добрались вовремя - троих промокших мужчин удалось спасти и доставить на берег, а снегоход утонул.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Ситуацию прокомментировала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Ольга Кашкарова.

- Иначе как безрассудством и не назовешь - говорит Ольга Кашкарова.

По её словам, в первом случае стояли запрещающие знаки, утонувший человек был местный и знал обстановку на реке, но выехал на двухтонном автомобиле. Как рассказали очевидцы, был нетрезв. А второй человек на снегоходе, ехал от одного населенного пункта к другому в Сургутском районе. До места не добирался, а сообщение о пропаже поступило более чем через сутки. Находят уже место провала.

- Третий случай, сегодня ночью. В Сургуте на Оби, напротив базы водолазно-спасательной службы, около часа ночи проваливается под лед «Буран», там три человека. Им сильно повезло, что не ушли под воду вместе со снегоходом, а спасательный центр рядом. Промокших доставили на берег. По внешним признакам тоже в состоянии опьянения. И где это происходит? На Оби, да еще ночью! Одна из крупнейших рек страны, там есть участки, которые и в минус 30 не замерзают - добавила Кашкарова.