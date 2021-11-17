Сургутянка хотела бюджетно доехать до Ноябрьска, но в итоге лишилась 50 тысяч Фото: Татьяна Коркина

За сутки югорчане лишились 3 миллионов рублей, в числе пострадавших больше всего жителей Сургута и Сургутского района. Югорчане то продают, то покупают, то зарабатывают, но почему-то вместо выгоды получают одни убытки.

Так, 53-летняя жительница Сургута решила бюджетно доехать до Ноябрьска, нашла в интернете попутчика-водителя, который запросил за услугу 400 рублей. Женщина не стала возражать и перешла по высланной ссылке, ввела реквизиты банковской карты и указала секретные коды из сообщений. Правда вместо обещанных 400 рублей югорчагка лишилась 50 тысяч и поняла, что имеет дело с аферистами.

Ещё одна пострадавшая - 63-летняя жительница Нижневартовска, которая купилась на заманчивое предложение о заработке. Она заприметила сайт биржи, на которой якобы можно неплохо подзаработать. Пенсионерка оставила заявку и решила рискнуть, сначала перевела на счет 5 тысяч, а потом ещё и ещё, в итоге вартовчанка отдала почти 750 тысяч рублей. Она надеялась, что чем больше внесет, тем больше заработает. Но у мошенников были другие планы на деньги югорчанки.

В Советском районе 32-летняя женщина пыталась предотвратить якобы оформленный на ее имя кредит. Женщина позабыла о бдительности и прислушалась к советам аферистов, которые успешно списали с ее счета 36 тысяч.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.