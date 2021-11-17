Пожилые жители Нефтеюганска могут поставить прививку от ковида в отдельном пункте вакцинации Фото: администрация Нефтеюганска

Жители Нефтеюганска 60 лет и старше, желающие пройти вакцинацию от COVID-19, могут обратиться без очереди в прививочный пункт дневного стационара, который находится в здании женской консультации в 8А микрорайоне. Решение принято руководством «Нефтеюганской окружной клинической больницы», чтобы разгрузить другие прививочные пункты, а также для уменьшения контактов пожилых людей с пациентами поликлиник.

- Для обеспечения своевременной и комфортной вакцинации в городе работают пункты в МФЦ, взрослых поликлиниках №1 и №2, в ТЦ «Рандеву». Нагрузка на эти пункты разная. Большая часть людей идет прививаться в поликлиники. И мы считаем, что рационально перенаправить лиц старше 60 лет для первичной вакцинации, введения второго компонента и ревакцинации в отдельный пункт, - сообщил заместитель главного врача НОКБ имени Яцкив Владимир Ермолаев.

Причем, если пожилой житель города захочет поставить прививку в другом прививочном пункте, медики ему не откажут. Более того, в Нефтеюганске с людьми возрастной категории 60+ проводятся дополнительные мероприятия по вакцинации от COVID-19, к желающим вакцинироваться даже выезжают мобильные бригады медиков. А ещё вакцинированным пожилым людям предоставляются дополнительные скидки в сетевых магазинах «Светофор» и «Монетка».

Всего на 17 ноября в Нефтеюганске вакцину от ковида поставили 9 тысяч человек в возрасте 60+. За прошедшие сутки еще 56 пенсионеров обратились за прививкой от коронавируса.