Коронавирус в Югре, последние новости на 17 ноября 2021 года: умерли 13 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 17 ноября 2021 года Фото: Юлия Кучеренко

За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерли 1 553 человека. За минувши сутки от ковида скончались 13 человек. Кроме того, в регионе растет число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом, причем больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 57 человек.

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.