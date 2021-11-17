Коронавирус в Югре, последние новости на 17 ноября 2021 года: заразились 255 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре, на сегодняшний день, коронавирус подтвержден у 86 тысяч 512 человек. За минувшие сутки зафиксировано 255 новых случая заболевания COVID-19 в 19 муниципалитетах.

За день ковид выявлен у жителей: Нижневартовска – 57; Сургута – 42; Урая – 30; Нефтеюганска – 16; Ханты-Мансийска – 14; Советского района – 14; Нягани – 12; Кондинского района – 10; Нижневартовского района – 9; Сургутского района – 9; Югорска – 8; Когалыма – 7; Мегиона – 6; Радужного – 6; Лангепаса – 5; Октябрьского района – 4; Нефтеюганского района – 3; Ханты-Мансийского района – 2; Пыть-Яха – 1.

На момент выявления у 214 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 606 человек, сняты с наблюдения – 385 905 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 822 человека, всего прошли обследование 2 531 275 человек.

В тяжелом состоянии находятся 205 пациентов, 152 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 553 человека. За сутки выписались по выздоровлению 182 человека, за весь период пандемии выздоровели 79 467 югорчан.