В Сургуте и Ханты-Мансийске продолжается строительство школ Фото: google.ru/maps

В Югре провели заседание координационного совета, его участники обсудили ход строительства школы в микрорайоне 33 Сургута, школы № 8 и школы на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска. Школа в микрорайоне 33 Сургута возводится по государственной программе Югры «Развитие образования», муниципальной программе «Развитие образования в Сургуте на период до 2030 года», она рассчитана на 900 учащихся. Заместитель главы города Сургута Григорий Невоструев рассказал, что готовность образовательного учреждения составляет 99%.

- На объекте постоянно работают более 90 человек. В классах уже установлена мебель, на кухне - оборудование. Уверен, до конца недели все работы будут завершены, объект введем в эксплуатацию по плану, в декабре текущего года, - рассказал Григорий Невоструев.

Вторая очередь средней школы №8 в Ханты-Мансийске строится по муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», она рассчитана на 600 человек.

- Школа готова на 99%. На объекте завершаются работы по внутренней отделке здания, монтажу внутренних инженерных сетей. Проводится общественная приемкашколы. В декабре 2021 года мы завершим все мероприятия по вводу школы в эксплуатацию, - отметил Максим Ряшин.

Кроме того, глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил, что школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз строится в рамках концессионного соглашения. Там проводят работы по внутренней отделке помещения, установке лифтов, обустройству фасада здания. Объект готов на 70%, а все работы ведутся по графику.

- Школа в микрорайоне Учхоз – наш первый концессионный проект, и он реализуется достаточно успешно, - отметил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.