Житель Нижневартовска наткнулся на мошенников, делая сюрприз своей жене Фото: Юлия Кучеренко

На уловку аферистов попался 26-летний житель Нижневартовска, который заказал для жены сюрприз через онлайн-заказ. Молодой человек хотел сделать приятный подарок для своей возлюбленной и наткнулся на рекламу выгодной покупки клубничного букета.

Никакого подозрения страница не вызвала, всё казалось обычным, молодой человек выбрал букет за 4 тысячи рублей и приступил к оформлению заказа: указал полные данные кредитки и проверочные коды из сообщений. После ввода своих данных браузер выдал ошибку, но проверив счет вартовчанин обнаружил списание. Написав об этом в службу техподдержки, ответа он так и не дождался, а в скором времени и сайт стал не доступен. Только после этого югорчанин понял, что попал в ловушку мошенников и побежал в полицию.

Возбуждено уголовное дело.