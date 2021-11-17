Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 ноября 2021 7:24

Житель Нижневартовска наткнулся на мошенников, делая сюрприз своей жене

Он "повелся" на рекламу выгодной покупки клубничного букета
Виктория Терина
Житель Нижневартовска наткнулся на мошенников, делая сюрприз своей жене

Житель Нижневартовска наткнулся на мошенников, делая сюрприз своей жене

Фото: Юлия Кучеренко

На уловку аферистов попался 26-летний житель Нижневартовска, который заказал для жены сюрприз через онлайн-заказ. Молодой человек хотел сделать приятный подарок для своей возлюбленной и наткнулся на рекламу выгодной покупки клубничного букета.

Никакого подозрения страница не вызвала, всё казалось обычным, молодой человек выбрал букет за 4 тысячи рублей и приступил к оформлению заказа: указал полные данные кредитки и проверочные коды из сообщений. После ввода своих данных браузер выдал ошибку, но проверив счет вартовчанин обнаружил списание. Написав об этом в службу техподдержки, ответа он так и не дождался, а в скором времени и сайт стал не доступен. Только после этого югорчанин понял, что попал в ловушку мошенников и побежал в полицию.

Возбуждено уголовное дело.