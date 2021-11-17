В Югре водитель на иномарке сбил 8-летнюю девочку, переходящую дорогу по "зебре" Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Маяковского в Сургуте 41-летний мужчина, управляя автомобилем «КИА» сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка, получила травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжких последствий.