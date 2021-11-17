"Югра спортивная": в ХМАО стартовали Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

В Сургутском районе пройдут Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

С 17 по 22 ноября в Сургутском районе пройдут Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Югра спортивная", которые станут началом зимнего сезона 2021-22 года. В Барсово приедут 200 спортсменов со всей страны – заявки подали команды из Красноярского края, Алтайского края, сборной команды Москвы, Московской области, Томской области, Югры и другие.

Участвуют мужчины и женщины, юноши и девушки до 18 и 14 лет, в этих возрастных категориях определят лучших. В составе сборной команды ХМАО-Югры выступят спортсмен из Нижневартовска и восемь спортсменов из Сургута.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Ханты-Мансийске проходили соревнования по спортивному туризму на пеших дистанциях. Спортсмены из разных муниципалитетов боролись за медали в разных возрастных категориях от детей до взрослых и от новичков до мастеров спорта.