В Октябрьском районе провели антиковидные рейды Фото: администрация Октябрьского района

С 15 ноября 2021 года в Октябрьском районе, как и по всему региону, продолжает действовать режим QR-кодов. Сотрудники отделов предпринимательства и административная комиссия администрации района вместе с полицией провели рейды по проверке соблюдения всех антиковидных ограничений.

За неделю в городских и сельских поселениях Октябрьского района проведена 141 проверка, из них: 87 проверок торговых объектов, 9 проверок объектов общественного питания и 45 проверок объектов в сфере бытовых услуг. По проверке QR - кодов у югорчан при посещении общественных объектов нарушения не выявлены.

Кстати, нарушение предписанных требований и нормативных документов влечет за собой предупреждение или штраф как на граждан, так и на юридических лиц.