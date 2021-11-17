Погода на 17 ноября 2021 года в Югре: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 17 ноября 2021 года, Югру ждет облачная погода с временными прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, местами изморозь. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -9, -14 °С, при прояснениях -19, -24 °С, днем -6, -11 °С, по северо-западу -12, -17 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -9, -11 °С, днем -8, -10 °С.

Погода в Югре на 17 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор, а за ограду - и подавно. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. «Призрачны околицы в этот день», - говорили люди. Погода была под стать общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит».