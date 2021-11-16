Фото: Югорский фонд капитального ремонта

Андрей Бойко занял должность руководителя Югорского фонда капитального ремонта. Как сообщили в профильном ведомстве, он приступил к своим обязанностям 15 ноября.

Среди претендентов на эту должность проводили профессиональное тестирование, на котором Андрей Бойко набрал 49 баллов из 50 возможных.

- В ходе конкурса претенденты на должность руководителя подали все необходимые документы, прошли собеседование с комиссией с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности и карьеры. Кроме того, состоялись публичные слушания кандидатов в Общественной палате Югры, - рассказали в пресс-службе фонда.

Напоминаем, что прежний руководитель организации Елена Дарибабина уволилась по собственному желанию.