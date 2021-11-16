В Нижневартовске начали готовить ледовые катки Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске начали готовить катки. В разных точках города откроется 9 ледовых арен, 8 из них уже знакомы жителям города, а еще одна появилась в новых микрорайонах, их открытие запланировано на первую декаду декабря.

- Мы хотим торжественно открыть каток в новом микрорайоне. Также в планах организовать «Праздник хоккея» в честь запуска обновленного корта «Бригантина». Возможно, это будет хоккейный матч между детьми и родителями или мини-турнир, – сообщил директор МАУ г. Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» Руслан Куштанов.

Спортплощадка, расположенная по улице Нефтяников, 23-А, кардинально обновилась по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Там установлены новые хоккейные борта, футбольные ворота, баскетбольные стойки, крытые боксы для игроков, а также заменено защитное ограждение, уложено наливное бесшовное покрытие из резиновой крошки. Как отмечают в администрации города, корт соответствует всем современным техническим требованиям.