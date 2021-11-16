Няганская компания получила штраф за отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха Фото: Татьяна Коркина

Няганский суд вынес наказание Няганской ресурсоснабжающей компании в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Основанием для привлечения к ответственности послужили результаты плановой проверки, во время которой выявлено, что в помещениях предприятия не используется оборудование по обеззараживанию воздуха, что нарушает закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановление пока не вступило в законную силу и у компании, есть время для обжалования постановления. Контрольные и противоэпидемические мероприятия, проводимые Роспотребнадзора в Нягани, Октябрьском районе продолжатся.