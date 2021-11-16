В Югре начались выплаты организациям, приостановившим работу из-за ковидных ограничений Фото: Администрация Нижневартовска

В Югре обсудили основные вопросы, связанные с распространением коронавируса. По оперативным данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Югры, за весь период поступило 989 014 комплектов вакцин против коронавируса, уже привиты 75,2 % от числа граждан, которые при желании могут сделать прививку. По данным «тепловой» карты Центра управления регионом, в округе показатель коллективного иммунитета составляет 49,5%.

Как отметили на заседании, в Югре развернуто 2 813 коек в 15 медицинских организациях, в резерве состоит 1 795 коек, а занято 2 164 койки.

- С 16 ноября в автономном округе граждане смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе. Обратиться за сертификатом могут не только граждане, сделавшие прививку, но и те, кто имеет противопоказания к вакцинации или уже переболел коронавирусной инфекцией, - сообщила губернатор.

Губернатор отметила, что с 15 ноября началась выплата грантов малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, приостановившим работу из-за введенных коронавирусных ограничений.

- Подать заявление на получение гранта субъекты малого и среднего предпринимательства могут в личном кабинете налогоплательщика на сайте федеральной налоговой службы до 15 декабря 2021 года, - отметила Наталья Комарова.

Наталья Комарова поручила рабочим группам регионального оперативного штаба, исполнительным органам государственной власти во взаимодействии с Роспотребнадзором по автономному округу в срок до 18 ноября внести в установленном порядке предложения по улучшению эпидемиологической ситуации в Югре.