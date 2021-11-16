В Нягани задержали двоих сотрудниц школы, которые предоставили поддельные ПЦР тесты Фото: Татьяна Коркина

В Нягани выявили двоих сотрудниц городской школы, подозреваемых в покупке и использовании поддельных медицинских документов.

Женщины при выходе из отпусков предоставили руководству школу справки о прохождении ПЦР-диагностики коронавируса. Для проверки подлинности предоставленные документы направлены в лабораторию, в которой они якобы выдавались. Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 поддельные и эти женщины в медучреждение не обращались.

Против работниц школы возбуждены уголовные дела по статье «Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Максимальное наказание, которое им грозит - лишение свободы сроком до 1 года.