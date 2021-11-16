В Югре появилась криптобиокабина для получения загранпаспорта нового образца Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Ханты-Мансийске появилась криптобиокабина для получения загранпаспорта нового образца. Благодаря новому аппарату югорчане могут без ожидания в очередях сделать фото на документы и отсканировать отпечатки пальцев, а также скопировать документы. Срок изготовления загранпаспорта 1 месяц.

- Получение паспорта с помощью криптокабины совершенно безопасно. Она не просто так называется «крипто», ведь «крипто» — это шифрование всех данных. Мы много сил потратили на запуск этой кабины, получили все необходимые сертификаты, аттестаты соответствия, согласовали их во всех необходимых федеральных службах. Те данные, которые передаются через криптокабину в систему МВД, защищены, можно не волноваться за их сохранность, — рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Вся процедура занимает 10 минут, а для её получения необходимо подать заявление на получение документа нового образца на сайте «Госуслуги» или обратиться в МФЦ, оплатить госпошлину, затем получить у оператора специальный штрих-код, который необходим для оформления паспорта в аппарате.

Кстати, тестирование криптобиокабин началось ещё в конце 2019 года и сейчас подача документов на изготовление загранпаспортов таким способом возможна в МФЦ Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, Мегиона и Нягани.