В Нижневартовске коронавирус стали чаще выявлять у детей и подростков Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске коронавирус стали чаще выявлять у детей и подростков. Об этом стало известно на заседании муниципального оперативного штаба. По словам врачей, это лишний раз подтверждает мутацию вируса, тогда как в прошлом году, в период первой волны COVID-19, показатели заболеваемости коронавирусом среди детей существенно отличались.

- За эту неделю количество детей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции выросло на 22%. Всего заболевших – 231, с симптоматикой 226 детей, из них в возрасте до одного года – 16, в возрасте до шести месяцев – 8. Достаточно большое число детей раннего возраста с признаками коронавирусной инфекции, - отметила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» Татьяна Загинайко.

По сообщению исполняющего обязанности главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Арсэна Габдрахимова, в ковидный госпиталь продолжают поступать дети и подростки. На сегодня лечение в госпитале получают 7 юных пациентов.

- В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Обращаю внимание жителей о необходимости вакцинироваться, а также соблюдать соответствующие меры безопасности: использовать средства защиты органов дыхания и держать социальную дистанцию, – подчеркнул исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

В общественных местах города продолжают проводить рейды по соблюдению установленных ограничений. За неделю к административной ответственности привлекли 68 человек, которые отказывались использовать маски, находясь в торговых центрах и общественном транспорте.