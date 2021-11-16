Коронавирус в Югре, последние новости на 16 ноября 2021 года: умерли 8 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре зарегистрировано 8 смертельных случаев коронавируса, а за весь период в регионе зафиксировано 1 540 умерших после перенесенного ковида. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 258 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а больше всего случаев зарегистрировано в Сургуте – 59, Нижневартовске 39 и Ханты-Мансийске – 27. Состояние 198 пациентов по-прежнему тяжелое, 144 подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 145 912 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 человек.