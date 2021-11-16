В Нефтеюганской окружной больнице продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганской окружной больнице продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. В больнице есть почти 2 800 доз различных вакцин, в том числе: ГамКовидВак (Спутник V) – 1840, Спутник Лайт – 814 и ЭпивакКорона – 140 доз.

В Нефтеюганске полностью провакцинировано 52% взрослого населения. Для достижения плана в 80% необходимо привить еще около 37 тысяч человек. За прошедшие сутки вакцину поставили 92 человека: 64 из них получили первый компонент вакцины, и 28 – второй компонент.

За последнюю неделю привито 3 584 человека. Из них 342 человека старше 60 лет. Всего первый укол вакцины получили 40 тысяч 199 человек, 2-м этапом привились 32 тысячи 495 человек.

Ревакцинацию прошли 2 тысячи граждан.