Спортсмен из Югры вошел в число призеров Всероссийского турнира по тхэквондо Фото: Администрация Нефтеюганского района

Спортсмен Нефтеюганского района вошел в число призеров Всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ "Уральская осень". Пойковчанин Степан Саушкин в составе сборной команды Югры защищал честь муниципалитета и округа в Екатеринбурге, куда приехало 600 спортсменов из Уральского федерального округа, Западно-Сибирского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Алтайского края.

Степан впервые участвовал в соревнованиях такого высокого уровня и стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 68 кг. Молодой человек занимается Олимпийским тхэквондо ВТФ с четырех лет. Парень тренировался в Пойковском, а сейчас проходит подготовку в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва в Ханты-Мансийске. В копилке Степана 1 место окружном в Первенстве и Чемпионате и 3 место в Чемпионате УРФО.

На Всероссийском турнире "ТАЭКВОН" в Москве спортсмен будет выступать уже 19 ноября, а 3 декабря югорчанин поедет в Кабардино-Балкарию на Всероссийский турнир "Кубок Эльбруса".