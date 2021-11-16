Коронавирус в Югре на 16 ноября 2021: за сутки ковидом заразились 258 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 258 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 86 257 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки ковид подтвержден у жителей Сургута – 59, Нижневартовска – 39, Ханты-Мансийска – 27, Нефтеюганска – 19, Урая – 14, Нягани – 11, Югорска – 11, Нефтеюганском районе – 11,

Сургутском районе – 11, Кондинском районе – 9, Мегионе – 7, Советском районе – 7, Когалыме – 6, Радужном – 5, Нижневартовском районе – 4, Октябрьском районе – 4, Ханты-Мансийском районе – 4, Березовском районе – 3, Лангепасе – 2, Покачах – 2, Пыть-Яхе – 2, Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 диагностирована пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 258 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 598 человек, сняты с наблюдения – 384 696 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 2 358 человек, всего прошли обследование 2 525 453 жителей региона.

Состояние 198 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 540 человек. За сутки выписались по выздоровлению 151 человек, за весь период пандемии вылечились 79 285 югорчан.