Жительница Пыть-Яха заплатила за выдуманные услуги юриста 280 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Почти 3 миллиона рублей перевели югорчане на счета мошенников за минувшие сутки. На этот раз жители региона пытались покупать либо продавать товары, оплачивать выдуманные услуги или оказывать помощь близким.

Так, 37-летняя вартовчанка поддалась на просьбу якобы своей знакомой, которая обратилась к ней в соцсети под предлогом одолжить почти 30 тысяч рублей. Женщина мгновенно откликнулась и перечислила деньги, даже не задумалась о том, что страница могла быть взломана и ей пишут аферисты. А в Сургутском районе на уловку мошенников попалась 46-летняя местная жительница. Она случайно перешла на фишинговый сайт и купила авиабилеты по направлению «Сургут – Тюмень». За мнимую поездку югорчанка отдала почти 6 тысяч рублей.

Недешево обошлись выдуманные услуги юриста 52-летней женщине из Пыть-Яха. Она пыталась разрешить рабочие моменты, но как оказалась позднее обратилась не к тем специалистам. Аферисты запросили за работу почти 280 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.