Югорчанка избила участкового рулоном обоев и подручными предметами Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Березовском районе возбуждено уголовное дело против 56-летней местной жительницы. Она подозревается в нападении на полицейского. По информации следственного комитета, 8 октября пьяная подозреваемая ударила рулоном обоев и другими подручными предметами участкового. Женщине не понравилась работа полицейского, который приехал по сообщению об обнаружении женщиной в своей квартире подозрительных предметов.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, в Нягани трое заключенных напали на полицейских. Бунт произошел на территории прогулочного двора изолятора временного содержания.

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