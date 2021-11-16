Югорчанка избила участкового рулоном обоев и подручными предметами Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре
В Березовском районе возбуждено уголовное дело против 56-летней местной жительницы. Она подозревается в нападении на полицейского. По информации следственного комитета, 8 октября пьяная подозреваемая ударила рулоном обоев и другими подручными предметами участкового. Женщине не понравилась работа полицейского, который приехал по сообщению об обнаружении женщиной в своей квартире подозрительных предметов.
По уголовному делу продолжается расследование.
Напомним, в Нягани трое заключенных напали на полицейских. Бунт произошел на территории прогулочного двора изолятора временного содержания.
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