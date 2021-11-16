В Сургутском районе запустили автомобильное движение на переправах в Лямина и Локосово Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе запустили автомобильное движение на переправах в Лямина и Локосово. Еще несколько дней, пока не завершится процесс намораживания льда, переправа в Локосово работает с 7 утра до 22 часов.

В этом году в Сургутском районе проложат 4 зимника протяженностью более 63 км: Сытомино –Горный, Сургут – Банный, Угут – Каюкова, Угут – Малоюганский. Планируется, что движение по ним откроется 25 декабря. Как и по другим зимним дорогам округа, мы писали, что в Югре обустроят больше двух тысяч километров зимников и около 22 километров ледовых переправ. Они появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.

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