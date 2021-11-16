В Сургуте усилили работу по отлову бездомных животных Фото: Администрация Сургута

Из-за участившихся обращений в соцсетях по поводу бездомных животных глава Сургута Андрей Филатов поручил усилить работу по отлову. Выездные проверки прошли сегодня на улицах Усольцева, Крылова, Кайдалова и на пересечении Университетской и Захарова. В результате поймано три взрослые собаки.

Все животные отправлены на трехнедельный карантин. За это время их протестируют на наличие заболеваний и агрессию. По итогам обследования собаки без признаков агрессии при необходимости пройдут курс лечения, будут стерилизованы, чипированы и вернуться на прежнее место обитания. А агрессивные животные останутся на пожизненном содержании в приюте, который расположен в поселке Белый Яр.

Напомним, мы писали о том, как в Лангепасе стая бездомных собак растерзала женщину. Пострадавшая скончалась в больнице через несколько часов после нападения животных.