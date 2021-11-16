Кражи, наркотики, угон мопеда: в Югре зарегистрировано 51 преступление за день

В Югре зарегистрировано 51 преступление Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление, по горячим следам раскрыто 36, из них 11 краж, 2 экономических преступления, 6 случаев незаконного оборота наркотиков. Проведено 6 обысков.

Одно из преступлений произошло в районе Нягани, у дома в поселке Энергетиков. Мужчина украл металлический контейнер, стоимостью 20 тысяч рублей. Подозреваемый находится под стражей. А в Нефтеюганске на обочине дороги по улице Объездной, полицейские нашли подозрительное вещество, которое по заключению эксперта является наркотиком, массой 0,24 грамма. Хозяином запрещенной находки оказался 36-летний мужчина. Он хранил наркотик и планировал употребить его позже. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом. Ранее он трижды судим за аналогичное преступление.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Белоярского района нашли 32-летнего подозреваемого, который возле дома в 3 микрорайоне, угнал мопед «Venta». Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.