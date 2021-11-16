Автоледи из Нижневартовска спровоцировала ДТП, в котором пострадал мужчина Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице проезд Куропаткина в Нижневартовске 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан», при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступила дорогу и врезалась в автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 40-летний мужчина. В результате ДТП пассажир «Ниссан», 32-летний мужчина, получил травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 46 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.