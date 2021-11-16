Погода на 16 ноября 2021 года в Югре: местами небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода на 16 ноября 2021 года в Югре: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -11, -16 °С, при прояснениях -21, -26 °С, днем -7, -12 °С.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -12,-14 °С, днем -7,-9 °С.

Погода в Югре на 16 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.