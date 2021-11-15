В Сургуте выявлено 7 случаев нарушения правил ввоза подкарантинной продукции
Фото: Татьяна Коркина
В Сургуте госинспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во время карантинного фитосанитарного контроля в ТК «Аскания» выявлено 7 случаев нарушения правил ввоза подкарантинной продукции.
Из них 4 партии, общим весом 78 тонн из Республики Казахстан и 3 партии, общим весом 58,56 тонн из Республики Кыргызстан. Грузополучатели начали продажу продукции, не сообщив о ее прибытии в территориальное Управление Россельхознадзора и не предъявив продукцию к фитосанитарному контролю.
За нарушения виновные привлечены к административной ответственности.
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