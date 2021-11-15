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Здоровье15 ноября 2021 13:19

Выздоравливающих после ковида пациентов Сургутской больницы теперь направляют в обсерватор

Они находятся под круглосуточным наблюдением медиков
Виктория Терина
Выздоравливающих после ковида пациентов Сургутской больницы теперь направляют в обсерватор Фото: Администрация Сургута

Выздоравливающих после ковида пациентов Сургутской больницы теперь направляют в обсерватор Фото: Администрация Сургута

Пациентов Сургутской окружной клинической больницы, которые идут на поправку после коронавируса, теперь направляют в обсерватор. Больные находятся под круглосуточным наблюдением медиков, для пациентов организовано сбалансированное питание с учетом их хронических заболеваний.

На сегодня пациенты проходят лечение в одном корпусе базы отдыха, а при необходимости, второй корпус готов принять новых больных. Вместимость учреждения составляет 135 коек. Дополнительные места подготовлены Департаментом здравоохранения Югры в противотуберкулезном диспансере.

Напомним, мы писали ранее о том, что в резервный ковидный госпиталь Нягани купили два новых газификатора для подачи кислорода. Ежемесячное "потребление" кислорода выросло до 60 тонн в месяц.