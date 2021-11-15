Хантымансийцы утвердили свой статус сильных хоккеистов, проведя париматч с тюменскими соперниками

Хантымансийцы утвердили свой статус сильных хоккеистов Фото: Городской информационный центр

Хантымансийцы утвердили свой статус сильных хоккеистов. В рамках «ВХЛ – Кубок Шёлкового пути» «Мамонты» провели париматч с тюменским «Рубином». В югорской команде забитыми голами отличились Иван Лекомцев, Максим Веревкин, Владислав Кара и Иван Козлов. Противостояние «Югры» и «Рубина» завершилось уверенной победой команды Югры с итоговым счетом – 4:2.

Кроме того, команда «Югра» одержала четвертую победу подряд на чемпионате России по следж-хоккею. Югорчане переиграли сборную Москвы в домашнем этапе. А к исходу первых десяти минут, счет был уже 5:0, когда шайбу в сетку соперника отправил Артем Карапухин. Итогом матча стал счет 6:0.

Напомним, в Югре прошли отборочные соревнования на участие в первом этапе Кубка мира по биатлону.