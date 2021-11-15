В Югре прошли отборочные соревнования на участие в первом этапе Кубка мира по биатлону Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

На территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко состоялся масс-старт сборной России, спортсмены преодолели дистанцию в 13 километров и 4 огневых рубежа. Всего участвовали 22 биатлониста из 11 регионов.

По результатам масс-старта первым к финишу пришел Никита Поршнев, представляющий Югру. Следом за ним гонку завершил спортсмен из Удмуртской республики, а после биатлонист из Новосибирской области.

- Здорово всё вышло! Давно не бегали старты, волнение присутствовало, тем более на родной земле бежать — вдвойне ответственно. Началась гонка достаточно неплохо, я сразу почувствовал, что смогу бороться и показал хорошую стрельбу — четыре ноля - поделился впечатлениями Никита Поршнев.

О преимуществах Ханты-Мансийской трассы рассказал Алексей Волков, единственный в истории семикратный чемпион Европы по биатлону.

- У каждой трассы своя специфика, сравнивать их не принято, но скажу, что в Ханты-Мансийске она – одна из лучших в России. Хороший рельеф и ранний снег – преимущества очевидны. Уникальность самого стадиона югорской столицы заключается в том, что он находится в центре города, доступность трассы прекрасная, почти из любой точки города пешком можно выйти и кататься. Такое в мире мало где есть - сказал Волков.

По результатам контрольных забегов тренеры команды определят окончательный состав для участия в первом этапе Кубка мира и других международных соревнований.